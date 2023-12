Tchad : la Jeunesse du RJ/MPS se rassemble à Moundou pour soutenir le "Oui" au Référendum

Mahamat Oumar Kessou a exprimé son désaccord avec ceux qui prétendent que Moundou et la province du Logone Occidental ne soutiennent pas le RJ/MPS ou l'initiative du "Oui". Il a affirmé que le 14 décembre 2023 sera l'occasion de démontrer que Moundou, en tant que deuxième capitale économique du pays, et ses environs, regorgent de militants de divers partis politiques engagés pour le "Oui". Il a souligné l'union de plus de 200 partis politiques et organisations de la société civile dans l'alliance pour le "Oui", prête à démontrer sa force et sa détermination le 14 décembre.



Le président a insisté sur la mobilisation pour prouver que la région possède des femmes et des hommes convaincus et engagés pour atteindre l'objectif du référendum avec une majorité écrasante le 17 décembre 2023.