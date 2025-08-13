Tchad : la POSOC remet des attestations de fin de formation dans divers métiers à 250 jeunes

La Plateforme des organisations de la société civile du Ouaddaï (POSOC) a procédé ce mercredi 13 août 2025 à Abéché, à la remise des attestations de fin de formation destinées aux 250 jeunes ayant terminé avec succès leur formation dans divers métiers.



C’est dans le cadre du Projet d’autonomisation et d’insertion économique et sociale durable des jeunes (PRECOTE), financé par l’ambassade de France au Tchad. Ces bénéficiaires ont été formés dans des domaines variés tels que le tatouage, le dessin, la pâtisserie et l’énergie solaire.



La cérémonie a également été marquée par la remise de prix aux lauréats du concours du mois de Ramadan, organisé par la Plateforme. À cette occasion, les participants ont adressé une motion de recommandations dans laquelle ils demandent à la POSOC de renforcer et d’élargir ce type de formation, de créer un mécanisme de suivi pour les apprenants, aux autorités locales d’accompagner les projets portés par les jeunes, et à l’ambassade de France de poursuivre son partenariat avec la POSOC.



Le directeur général de la POSOC, Aboulkhassim Mahamat Hassan, a précisé que ce projet a été initié dans le but de créer de l’emploi pour les jeunes, de les inciter à entreprendre dans des secteurs porteurs, de les rendre autonomes, et de générer ainsi de nouvelles opportunités pour la communauté.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que cette initiative ne se limite pas à une simple remise de matériels, mais représente une étape concrète vers l’autonomisation des jeunes de la province. Elle leur permettra non seulement de compter sur eux-mêmes, mais aussi de contribuer activement au développement local.

Enfin, les autorités ont procédé à l’inspection des matériels remis.