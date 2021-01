Tchad : la Tandjilé lance la vaccination du bétail contre la peste et la péripneumonie

Cette campagne de vaccination est obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour objectif d'éradiquer la peste des petits ruminants et contrôler la peste péripneumonie contagieuse bovine d'ici 2025.



Selon le recensement général de l'élevage, l'effectif du cheptel en 2019 se chiffre à 121.068.431 de têtes toutes espèces confondues.



Dr. Acyl Bichara Tebir, délégué provincial de l'élevage et des productions animales de la Tandjilé, souligne que le chef de l'État, à travers sa politique du monde rural, veut faire du Tchad le premier pays d'élevage dans le monde. Et cela ne peut se faire sans la santé, a-t-il ajouté.



Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a déclaré que le gouvernement tchadien déploie des moyens colossaux, financier et matériel, à l'effet de préserver la santé animale.



Doudlengar Miayo lance un vibrant appel aux éleveurs de faire vacciner leurs bétails. Cette campagne qui a débuté ce 20 janvier 2021 durera 40 jours. Pour joindre l'acte à la parole, le gouverneur de la province Doudlengar Miayo a administré quelques doses de vaccins à des petits ruminants.