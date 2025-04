Tchad : la chaîne pénale et les leaders religieux du Moyen Chari mobilisés contre la traite des migrants

La ville de Sarh a accueilli ce 1er avril 2025, un atelier d’information et de sensibilisation destiné aux acteurs de la chaîne pénale, aux leaders religieux et communautaires.



Organisé par le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, cet événement vise à renforcer les compétences et l’engagement des participants dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au Tchad.



L’objectif principal de cet atelier est d’informer et de sensibiliser les parties prenantes sur la nécessité de promouvoir, et de protéger les droits fondamentaux des migrants et des victimes de traite. Il s’agissait également de mettre en lumière les dangers de ces pratiques illicites qui violent gravement les droits humains.



En rassemblant divers acteurs-clés de la société, le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme ambitionne d’établir un cadre de collaboration efficace, afin de lutter contre ces fléaux et de garantir une justice accessible à tous.



Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a mis en avant l’importance de cet atelier en soulignant que les droits des victimes de la traite et du trafic illicite des migrants doivent être mieux connus et promus par les acteurs concernés. Il a exhorté les participants et le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme à mettre en place un système d’alerte et de collaboration renforcée entre les différents acteurs impliqués.



« Cet atelier s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, essentielles au développement durable. Assurer l’accès de tous à la justice, et renforcer les institutions pour les rendre plus efficaces et responsables figurent parmi les priorités abordées durant les travaux », a conclu le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina.



Il faut noter que cet atelier qui regroupe plus d’une vingtaine de participants prendra venus de Kyabé et de Sarh prendra fin le mercredi 02 avril 2025.