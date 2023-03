Tchad : la cherté de la vie fait réagir les autorités provinciales du Salamat

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a rencontré ce 22 mars 2023, les opérateurs économiques lors d'une réunion consacrée à la cherté de la vie.



A l'approche de la saison des pluies et surtout le début du mois de Ramadan, les prix des articles de commerce et particulièrement les denrées alimentaires montent de manière excessive dans le marché de la ville d'Am-Timan.



Cette situation intenable a poussé l'autorité provinciale du Salamat à accorder un moment d'échanges directes avec les opérateurs économiques de ladite province.



Ces derniers ont saisi l'opportunité pour présenter une motion spéciale de remerciement au Président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno pour les lancements des travaux de bitumage sur l'axe Mongo - Aboudeïa et le pont sur le Bahr-Azoum. Travaux lancés les 16 et 17 mars en cours.



Les représentants de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture des mines et d'artisanat (CCIAMA), ont aussi recommandé la construction immédiate du pont de Goz-Mabilé avant la tombée des premières pluies.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, rapporte que pour alléger et éviter la famine, le chef de l'Etat a pris un certain nombre de mesures à savoir l'interdiction d'exporter les produits céréaliers, la réduction des taxes liées à la douane et les impôts, en vue de permettre aux plus démunis de se procurer de quoi se nourrir d'une part, et d'autre part alléger les charges afférentes aux activités commerciales.



Il notifie que cette surenchère prend une dimension importante et inquiétante. Selon lui, on observe dejà sur le marché que, les prix de certains produits sont passés de simple au double voire au triple.



Il martèle que certains opérateurs économiques se préparent pour faire des recettes exagérées pendant la période de ramadan.