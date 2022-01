Tchad : la couverture santé universelle démarre bientôt au Salamat

Bientôt, la population du Salamat bénéficiera des soins avec des coûts financiers mieux allégés. Une mission du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale est à Am-Timan pour informer et sensibiliser les couches sur le démarrage du régime 3 de la couverture santé universelle du Tchad.



L'objectif poursuivi à travers cette initiative est d'atteindre la situation dans laquelle toute la population peut obtenir des services de santé qui répondent aux normes de qualité et d'efficacité sans que le coût ne soit trop élevé.



Cette stratégie vise entre autres à développer des mécanismes contre le risque financier et mobilier les ressources pour la couverture santé universelle.



Au nom du délégué sanitaire provincial du Salamat, le médecin chef du district, Adoum Garba a salué la mission pour le choix porté sur le Salamat.



Lançant officiellement cette rencontre, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a relevé que les plus démunis puissent bénéficier de cette couverture santé universelle.



Une projection est faite en cette circonstance pour accorder plus des précisions sur la stratégie.