Tchad : la délégation de la santé du Salamat organise son premier comité directeur

Regroupant les agents de santé de manière générale et les équipes cadres de districts ainsi que ceux de la délégation de la santé particulièrement, ce comité directeur a pour objectif d'analyser les résultats des activités de l'année 2023 et les indicateurs sanitaires de la morbidité infantile et de la mortalité maternelle.



L'assise vise aussi de présenter les particularités des districts, et de formuler des recommandations pour résoudre les problèmes rencontrées. Le délégué provincial de la santé publique et de la prévention, Adoum Mahamat Tidjani notifie que le comité directeur, est un cadre de concertation et d'échanges entre les différents acteurs intervenant dans le secteur sanitaire.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a déclaré que les resultats des travaux permettront sans doute de donner un nouvel élan à la délégation provinciale de la Santé du Salamat d'accomplir efficacement la mission.



''La délégation provinciale de la santé et de la prévention du Salamat face aux défis de la mortalité maternelle, Infantile et néonatale'', est le thème de cette assise semestrielle qui durera trois jours.