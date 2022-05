Tchad : la direction des douanes rencontre les opérateurs économiques

Le directeur général adjoint des douanes Mbaissidara Marcelin a indiqué que cette modernisation vise à faire face à la lourdeur et aux difficultés inhérentes au fonctionnement d'un service public comme la douane.



L'administration des douanes s'est engagée dans un processus de modernisation en adéquation avec le cadre international établi par les conventions de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et par les obligations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle s'appuie sur des bonnes pratiques facilitant les échanges internationaux et encourageant la coopération entre les douanes et les opérateurs économiques.



"Notre volonté est d'adopter des procédures simples et modernes qui réduisent les coûts et les tracasseries administratives pour les opérateurs économiques, à travers l'informatisation de l'intégralité du processus de dédouanement", selon Mbaissidara Marcelin.



L'informatique est l'outil indispensable pour le succès de cette réforme, d'où l'intérêt qu'elle soit généralisée et pleinement utilisée par les douaniers et les opérateurs économiques.