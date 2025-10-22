Tchad : la jeunesse au cœur du débat sur la sécurité numérique et la protection des données

À l’occasion de la Journée mondiale du chiffrement 2025, l’association House of Africa a organisé, le 21 octobre, une conférence-débat à l’Institut Sub Management de Sabangali, autour du thème : « Jeunesse du Tchad et sécurité numérique ».



L’objectif était de sensibiliser les jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux, et à la protection des données personnelles dans un contexte de transformation digitale rapide.



Le secrétaire général de House of Africa, Youssouf Allafoula Mahamat, a rappelé que la cyber-sécurité n’est plus uniquement une affaire de techniciens, mais bien une question de citoyenneté numérique et de responsabilité collective. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’organisation de bâtir un écosystème numérique tchadien sécurisé, souverain et éthique. « Nous ne serons plus des consommateurs passifs de technologies importées, mais des créateurs d’un Internet africain sûr et responsable », a-t-il déclaré.



Pour sa part, le directeur général de l’ANSICE, Hassan Bolobo Maïdé, partenaire de longue date de House of Africa, a insisté sur l’importance d’éduquer et de sensibiliser la jeunesse à la prudence en ligne, notamment en milieu scolaire.



Il a réaffirmé l’engagement de son institution à : renforcer le cyberespace national contre les menaces numériques ; promouvoir une culture de protection des données personnelles ; bâtir un environnement numérique fondé sur la confiance. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du mois d’octobre dédié à la cyber-sécurité, une occasion de sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à la protection des données et à la sécurité sur Internet.