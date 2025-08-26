Tchad : la jeunesse se mobilise pour une Déclaration nationale sur le climat

Dans le cadre des engagements du Tchad relatifs à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, le Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d’Afrique Centrale (RECOJAC) a organisé, le 27 août 2025, une conférence locale de la jeunesse tchadienne sur le climat (LCOY 2025).



L’événement s’est tenu à l’hôtel La Tchadienne, avec l’appui de l’UNICEF, de l’OIM, du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ainsi que du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette première conférence nationale a rassemblé plus de 400 jeunes issus des 23 provinces pour formuler une Déclaration nationale de la jeunesse tchadienne sur le climat, laquelle contribuera aux négociations climatiques internationales.



Le rôle central de la jeunesse

Dans son allocution d’ouverture, Amina Dicko, représentante de l’OIM au Tchad, a exprimé son honneur et son privilège de participer à cette rencontre. Elle a rappelé le thème central : « Eau, climat et mobilité : jeunesse tchadienne, moteur d’innovation, de résilience et d’adaptation ». Elle a souligné l’interconnexion vitale entre l’eau, le climat et la mobilité humaine dans le Sahel, et particulièrement au Tchad.



Un pays parmi les plus vulnérables

Le Tchad figure parmi les pays les plus exposés aux effets du changement climatique : sécheresses prolongées, pluies irrégulières, réduction continue du lac Tchad et, à l’inverse, inondations récurrentes. Les crues de 2024, qui ont touché près de 2 millions de personnes dans les 23 provinces, illustrent la gravité de la situation.



Ces pressions environnementales poussent de nombreuses familles à migrer, temporairement ou de façon permanente, à la recherche d’eau, de terres et de meilleures opportunités.



Les jeunes au cœur de l’action

Mme Dicko a rappelé que les jeunes jouent un rôle crucial : introduction de pratiques agricoles durables, utilisation de solutions numériques pour la gestion de l’eau, entrepreneuriat dans les énergies renouvelables, sensibilisation aux éco-gestes au sein des communautés.



« Vous êtes bel et bien les bâtisseurs d’un Tchad résilient », a-t-elle affirmé. L’OIM, aux côtés du gouvernement et de ses partenaires, soutient ces efforts à travers des systèmes d’alerte précoce, le Displacement Tracking Matrix (DTM) pour suivre les déplacements liés aux catastrophes, ainsi que des projets communautaires de gestion de l’eau pour réduire les tensions et prévenir les conflits.



Mme Dicko a conclu en appelant les jeunes à la créativité et à la détermination : « Jeunes tchadiennes et tchadiens, cette conférence est votre espace durant ces deux jours. Transformons la mobilité en opportunité, faisons de l’eau une ressource durable protégée, et du climat un terrain d’innovation et d’adaptation. »