Tchad : la mairie de N'Djamena donne 7 jours aux taxis et minibus pour se conformer

Le maire de la capitale, Salah Abdel-aziz Damane, a appelé lundi, les propriétaires de minibus et taxis exerçant dans la ville de N'Djamena, qui n'ont pas encore le numéro de portière, l'insigne lumineux et la peinture jaune pour les taxis ainsi que la peinture bleu et vert pour les minibus, à se conformer à cette décision qui a pour seul objectif de les identifier facilement.



Un délai d'une semaine leur est accordé, à compter du lundi 10 juin 2019, pour s'exécuter.



"Passé ce délai, tout taxi ou minibus qui ne répondrait pas à la norme sera immédiatement retiré de la circulation", précise la mairie de N'Djamena.