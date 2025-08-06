Tchad : la mairie du 9ème arrondissement lance la vente subventionnée des céréales

Ce sont au total 120 tonnes de céréales composés de riz, maïs, sorgho, sucre et d'huile qui seront vendus à un prix subventionné, exclusivement aux vulnérables, insiste le maire Djimtogbai Rohom Appolin.



Il instruit ses collaborateurs de veiller à ce qu'aucun commerçant ne vienne les acheter pour les « revendre au prix fort ». Par ailleurs, il est à rappeler qu'un sac de maïs et de sorgho de 50 kilos coûte 10.000 francs. Le bidon d'huile de 20 litres, quant à lui coûte 15.000 francs.



Djimtogbai Rohom Appolin insiste sur le fait que les céréales ne sont pas un don. Les délégués des quartiers et carrés sont sollicités de relayer cette information dans leurs circonscriptions.