Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la mairie du 9ème arrondissement lance la vente subventionnée des céréales


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 7 Août 2025



Tchad : la mairie du 9ème arrondissement lance la vente subventionnée des céréales
Ce sont au total 120 tonnes de céréales composés de riz, maïs, sorgho, sucre et d'huile qui seront vendus à un prix subventionné, exclusivement aux vulnérables, insiste le maire Djimtogbai Rohom Appolin.

Il instruit ses collaborateurs de veiller à ce qu'aucun commerçant ne vienne les acheter pour les « revendre au prix fort ».  Par ailleurs, il est à rappeler qu'un sac de maïs et de sorgho de 50 kilos coûte 10.000 francs. Le bidon d'huile de 20 litres, quant à lui coûte 15.000 francs.

Djimtogbai Rohom Appolin insiste sur le fait que les céréales ne sont pas un don. Les délégués des quartiers et carrés sont sollicités de relayer cette information dans leurs circonscriptions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/08/2025

Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports 06/08/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

06/08/2025

Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir

06/08/2025

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter