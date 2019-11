Tchad : "la majorité présidentielle est prête pour aller aux élections", Zene Bada

Le parti Al Wassat pour la justice et le développement a clôturé samedi son 3ème congrès ordinaire à N'Djamena, en présence notamment du secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada.



Prenant la parole, le secrétaire général du MPS a déclaré que "la majorité présidentielle est prête pour aller aux élections. Que ceux qui ne croient pas qu'il y aura des élections, qu'ils continuent à le croire, ils vont se réveiller douloureusement."



​"Nous avons constaté et nous avons compris, principalement moi, la position du parti Al Wassat qui se trouve derrière le président de la République et je vous demande de continuer à le faire", a affirmé Mahamat Zene Bada.



A l'issue du congrès, le parti a reconduit Abderahim Younous à la tête du parti Al Wassat.



Les militants du parti ont formulé plusieurs recommandations, notamment la revue à la hausse du nombre de sièges à l'hémicycle.