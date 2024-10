Tchad : la mise à l'écart de Ninga Casimir contre la Zambie est-elle un choix judicieux ?

Le Tchad se prépare à entrer en lice pour la double confrontation, face aux Chipolopolos de la Zambie, le 11 et le 15 octobre 2024. Ce match se joue pour le compte des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Maroc 2025.



Cependant, Kevin Nicaise, le sélectionneur des SAO a dévoilé sa liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation, le 06 octobre 2024. Les amateurs du ballon rond ont appris avec une grande surprise l'absence du capitaine des SAO, l'international Ninga Casimir, une absence qui soulève beaucoup d’interrogations auprès des supporters des SAO.



Il est à noter qu'après le match nul des SAO contre la Sierra Leone, et la défaite contre la Côte d’Ivoire, beaucoup d’internautes ont réclamé le retour de l'ancien capitaine, le dinosaure Ngar Ézéchiel, aux côtés de Mouadjilmadji et Ninga Casimir, pour espérer un nouvel espoir. Mais hélas, force est de constater qu’un autre cadre de l'équipe est mis à l'écart. Est-ce une décision qui va dans l'intérêt de l’équipe ? Ou alors c'est une manière d'apporter du sang neuf dans l'équipe.



Le natif de Moissala, est l'un des joueurs les plus capés et les plus expérimentés de la sélection, avec ses passages dans les clubs de la Ligue1 tels que Montpellier, Angers et Caen. Ces expériences peuvent toujours porter de fruit à l'équipe nationale. Le Tchad aura besoin de tous ses joueurs, pour mettre la chance de son côté, afin d'espérer arracher son ticket pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc.



Il est important de miser sur les joueurs locaux, mais avec la réalité du championnat tchadien qui n'est pas compétitif, comment peut-on dénicher les talents afin de construire une équipe compétitive ?



Il est vrai que Ninga Casimir a montré des contre-performances ces derniers temps, mais l'on ne doit pas oublier que c'est en partie grâce à lui que le Tchad a remporté son premier trophée de la coupe de la CEMAC, la 9ème édition, face au Congo. Et il a terminé la compétition meilleur buteur du tournoi, avec trois réalisations. Il est donc important de se rappeler d'un adage qui dit que « la vieille marmite a toujours de la bonne sauce ».