Tchad : la participation des SAO U20 au Tournoi UNIFFAC à Malabo annulée

La sélection nationale des SAO U20 ne fera pas le déplacement à Malabo, en Guinée équatoriale, pour disputer ce mardi le match d’ouverture du Tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC).



"Normalement attendus ce 15 décembre en terres guinéennes où ils sont logés dans la poule A avec Le Nzalang nacional (pays hôte) et les Fauves de la RCA, les Sao des moins de 20 ans ont vu leur participation à ce tournoi qualificatif pour la CAN de leur catégorie annulée", confirme la Fédération tchadienne de football association (FTFA).



Elle met en cause "la décision du ministre en charge des sports de retirer la délégation de pouvoirs à la FTFA".



Le ministère des Sports a annoncé la semaine dernière le retrait provisoire de la délégation de pouvoirs de la FTFA pour son refus de collaboration. Ce retrait de délégation a pour conséquence l'interdiction formelle à la Fédération de participer aux différentes rencontres internationales et d'organiser ou de participer à toute autre compétition ou manifestation à l'échelle nationale ou internationale au nom du Tchad, précise le ministre des Sports Routouang Mohamed Ndonga Christian.



Pour sa part, la FTFA brandit son autonomie de gestion et son indépendance vis-à-vis du département ministériel. Elle prédit des sanctions imminentes de la FIFA.



Le tournoi se jouera finalement entre cinq pays suite à l'absence du Tchad. Il est prévu du 15 au 22 décembre 2020.