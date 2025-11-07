Tchad : la passation de service entre les chefs de station sortant et entrant de l'ONAMA Moussoro

Ce 7 octobre 2025, la station provinciale de l’ONAMA à Moussoro a vécu un moment fort avec la passation officielle entre le chef de station sortant et son successeur.



Le chef sortant a débuté la cérémonie en réitérant ses remerciements au délégué général du gouvernement du Barh El Gazel. Il a rappelé avoir dirigé la station pendant deux années, période durant laquelle il a pris en charge à ses frais le service logistique, y compris les batteries des panneaux solaires.



Il a par ailleurs exprimé ses vœux de réussite à son successeur dans ses nouvelles fonctions, soulignant que l’ONAMA Moussoro était restée inactive pendant 7 mois avant son arrivée, et que c’est grâce à ses efforts personnels, elle a pu retrouver son fonctionnement. ‎ ‎



Le secrétaire général provincial, Ahmat Issa Issakha, a pris la parole pour saluer le travail accompli par le chef sortant au service du public. Il a également présenté brièvement le parcours du nouveau chef de station, Oumar Moussa Maitchari, un journaliste de formation.



Formé à l’Université de Bamako, au Mali, Oumar Moussa Maitchari bénéficie d’une solide expérience dans le domaine de la communication. Le secrétaire général provincial a assuré au nouveau chef de station, le soutien total de l’administration provinciale, en l’informant qu’il assumera désormais la fonction de conseiller chargé de communication auprès du délégué général du gouvernement du Barh El Gazel.



‎ ‎Installé officiellement, Oumar Moussa Maitchari a remercié le ministre de la Communication, le directeur général de l’ONAMA, ainsi que le chef de station sortant. Il s’est engagé à mettre à profit toutes les expériences professionnelles acquises pour assurer le bon fonctionnement de cet important outil de communication. Il a affirmé sa confiance en les compétences du personnel de l’ONAMA Moussoro et réitéré sa disponibilité à servir avec diligence. ‎ ‎



Il convient de noter que cette nomination officielle est effective par l'arrêté n°039 du 8 octobre 2025. Le secrétaire général provincial Ahmat Issa Issakha a ainsi installé Oumar Moussa Maitchari, comme nouveau chef de station provincial de l’ONAMA Moussoro.