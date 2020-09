Tchad : la phase finale du championnat national de football débute ce dimanche

La phase finale de la 4ème édition du Championnat national de football démarre ce dimanche 27 septembre 2020 à N'Djamena.



Le tirage au sort des poules a eu lieu samedi à la FTFA en présence des responsables des clubs.



Le premier match va opposer As Coton à Foullah Édifice au stade Idriss Mahamat Ouya, selon la Ligue nationale de football.



​As Mine de Faya affrontera As Santos de Moussoro au terrain de l'AFM, tandis que As Mirim de Mongo fera face à Gazelle FC de N'Djamena au stade de Paris-Congo.



POULE A

- As Coton Tchad SN

- Foullah Édifice

- As Mine de Faya

- As Santos de Moussoro

- As Mirim de Mongo

- Gazelle FC de N'Djamena



POULE B

- Espoir FC de Bongor

- As Mairie de Binder

- RFC de N'Djamena

- Or noir de Doba

- Djasrabé FC de Moundou

- RFC d'Abéché