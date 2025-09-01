Tchad : la rentrée administrative 2025–2026 lancée dans la province du Lac

Le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Adam Zakaria Yacoub, a procédé ce lundi 1er septembre 2025 au lancement officiel de la rentrée administrative 2025–2026.



La cérémonie s’est tenue en présence des inspecteurs, chefs d’établissements, syndicats d’enseignants, associations de parents d’élèves, partenaires techniques et financiers ainsi que des autorités locales. Dans son discours, le délégué provincial a salué le climat de sérénité ayant marqué l’année scolaire 2024–2025.



Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs, la province a enregistré 125 651 élèves inscrits, dont 50,56 % de filles, un progrès notable en matière de scolarisation des jeunes filles malgré les défis sécuritaires et socioéconomiques. Les résultats scolaires confirment ces avancées : Brevet d’Études Fondamentales (BEF) : 88,06 % de réussite contre 86,42 % l’an dernier. Baccalauréat : 51,90 % de réussite contre 47,58 % en 2024.



Une rentrée placée sous le signe de la décentralisation

Placée sous le thème « La décentralisation : un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité », la rentrée administrative 2025–2026 entend rapprocher la gestion éducative des réalités locales et offrir à chaque enfant des chances égales de réussite, quel que soit son lieu de résidence.



Le délégué a insisté sur la nécessité d’une meilleure organisation pédagogique, d’un suivi rigoureux des enseignants et de la lutte contre l’absentéisme. a appelé à la cohésion entre tous les acteurs afin de préserver l’image et la qualité de l’école tchadienne.



Un appel à l’engagement collectif

Adam Zakaria Yacoub a rendu hommage aux enseignants, qualifiés de « véritables artisans de l’éducation », et a invité les autorités traditionnelles, religieuses et militaires, ainsi que les ONG et partenaires techniques, à maintenir leur soutien. « L’éducation est la clé du développement.



Chaque décision que nous prenons doit être guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant », a-t-il souligné avant de déclarer officiellement ouverte la rentrée administrative 2025–2026 dans la province du Lac.