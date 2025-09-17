Tchad : la secrétaire d'État au Pétrole lance le cadastre minier numérique

A travers un point de presse, la secrétaire d'État au Pétrole, aux Mines et à la Géologie a annoncé ce 17 septembre 2025, le lancement officiel du cadastre minier numérique. Il s’agit d’un outil moderne destiné à renforcer la transparence et la bonne gouvernance, et l'attractivité du secteur minier tchadien.



Dans le cadre de l'assainissement du secteur minier, le cadastre minier a fait l'objet de réforme juridique et technique, en vue de rendre opérationnele et fournir aux partenaires ainsi qu'aux investisseurs potentiels, une base de données des gisements et des informations géographiques susceptibles de déterminer leur projet d'investissement.



Dans son discours, Mme la secrétaire d'État Khadidja Hassane Abdoulaye a affirmé que, par ailleurs le système du cadastre minier du Tchad permettra de rendre effectives : la gestion transparente et rigoureuse des titres miniers et des autorisations diverses ; l'accessibilité en temps opportun de l'information pour les investisseurs et les citoyens ; la sécurisation juridique et géographique des zones d'exploration et d'exploitation des ressources minières ; la promotion d'un climat d'affaires attractif et compétitif pour le développement durable du pays.



Elle a souligné que cette importante étape traduit un engagement fort du gouvernement en matière de bonne gouvernance, de transparence, de lutte contre l'opacité dans le management public et de valorisation durable de nos ressources naturelles.



Pour terminer, elle a indiqué que le 19 septembre 2025, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, procédera au lancement officiel du cadastre minier numérique, car le lancement et l'opérationnalisation de cet outil constitue une avancée significative dans la volonté de moderniser et de sécuriser la gestion des ressources minières nationale.