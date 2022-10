Tchad : "la sécurité et la souveraineté alimentaire seront au cœur des priorités du gouvernement"

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a promis ce 10 octobre que "la sécurité et la souveraineté alimentaire seront au cœur des priorités" du gouvernement d'union nationale.



"Un vaste plan d’appui aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage sera mis en place pour accompagner nos producteurs afin de produire et nourrir l’ensemble des tchadiens à partir de nos terres et de notre cheptel", a-t-il annoncé.



"Le Tchad nouveau, résolument tourné vers le progrès et la modernité, est à notre portée car nous avons tous les atouts et le potentiel nécessaires. Nous avons un pays vaste et immensément riche", selon Mahamat Idriss Deby.



Le 22 août 2022, le premier ministre Pahimi Padacké Albert a signé un arrêté portant mise en place d'une cellule technique de suivi et évaluation de la mise en oeuvre du Plan national des réponses.



La cellule est chargée notamment de définir les outils et les indicateurs de suivi-évaluation pour la mise en oeuvre d'assistance humanitaire en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ; assurer le suivi de la mise en oeuvre ; évaluer l'impact des activités d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle.



La cellule a également pour mission de veiller au ciblage des bénéficiaires identifiés par l'analyse du cadre harmonisé.



En 2022, plus de 6 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire multisectorielle au Tchad.