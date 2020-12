TCHAD Tchad : la vaccination contre la Covid-19 se fera "sur la base du volontariat"

Par Info Alwihda - 3 Décembre 2020









Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a briefé le Comité sur les démarches en cours à travers le monde sur l'accès équitable au vaccin contre la Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises par son département pour recevoir et conserver, le moment venu, la part des vaccins destinée au Tchad, précise le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.



"Il y a fort à parier que d'ici l'été 2021, les vaccins seront disponibles"



D'après Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, "il y a fort à parier que d'ici l'été 2021, les vaccins seront disponibles. Nous travaillons avec la coordination pour que nous disposions de notre propre stratégie de vaccination le jour où les vaccins seront disponibles".



Dr. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, s'est dit "fier d'apprendre que notre pays fait partie de l'Alliance Gavi afin que les vaccins qui seront produits puissent arriver dans notre pays".



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul rappelle que "les annonces qui sont faites sont encore fraiches" et qu'il n'y a "pas encore tous les détails", bien que "l'espoir" soit "permis".



