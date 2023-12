Tchad : la ville de Baro accueille la mission en faveur du OUI au référendum

Le chef de mission de la Coalition pour le Oui de la cadre campagne référendaire, le président départemental et conseiller national Hassan Saline, poursuit sa campagne dans le département du Guéra. Ce lundi 11 décembre, la ville de Baro a eu l'honneur d'accueillir la mission.



A cette occasion, la population de la sous-préfecture de Baro s'est massivement réunie en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moussa Khadam, ainsi que de la délégation qui les accompagnait pour écouter le message.



Après le mot de bienvenue prononcé par le comité d'organisation Moussa Hassan Rahma, les représentants de la jeunesse, Brahim Saleh Hanafi et Zara Nazal, ont cédé la parole au directeur de la campagne, Hamit Adoum Batarko, et au conseiller national Abdelkader Abderrahmane Koko, qui ont exhorté la population à sortir massivement pour voter Oui ; le 17 décembre prochain.



Lors de son intervention, le directeur de la campagne du département du Guéra, Hassan Saline, a expliqué en détail comment les électeurs doivent voter. Le ministre de l'Éducation nationale, Moussa Khadam, a quant à lui prodigué des conseils sur l'importance de l'État unitaire.