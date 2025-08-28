Tchad : lancement à Mao de l’atelier de présentation du Programme d’Entrepreneuriat Agroalimentaire

Ce jeudi 28 août 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a officiellement lancé à Mao, l’atelier de présentation du Programme d’Entrepreneuriat Agroalimentaire (PEA-PAMELOT).



La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et locales, ainsi que des participants venus de divers horizons.



Ce programme, mis en œuvre par la Coopération Allemande (GIZ), vise à soutenir le développement et la transformation durable des systèmes agroalimentaires clés du Tchad, conformément à la stratégie du Global Gateway. Il met particulièrement l’accent sur l’augmentation des revenus des femmes et des jeunes dans les villes secondaires et leurs zones de production agricole.



Dans son discours d’ouverture, le délégué général a tout d’abord exprimé sa gratitude envers la Coopération Allemande, fidèle partenaire du gouvernement. Il a ensuite invité les participants à suivre avec attention les échanges et les présentations, tout au long de leur formation. La cérémonie s’est clôturée par une photo de famille, marquant le début officiel des travaux.