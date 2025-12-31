Tchad : lancement d’un projet d’accompagnement vers la résilience et l’inclusion socioéconomique

Dans le cadre de son engagement en faveur des populations vulnérables, le ministère de l'Action sociale, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a procédé ce mercredi 31 décembre 2025 à une distribution solennelle de kits d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le quartier Ndjari dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.



Ces kits comprennent des machines à coudre et ainsi que des matériels destinés à la coiffure. Les bénéficiaires qui sont au nombre de 84, sont issus de plusieurs arrondissements de N'Djamena. Porté par le ministère de l'Action sociale et financé par le PNUD, ce projet illustre la volonté commune de promouvoir une autonomie économique durable. S’exprimant au nom du PNUD, Djokoto-Ayité Tobie a souligné que cette initiative ne se limite pas à une simple remise de matériel. « Il s’agit avant tout d’un investissement dans le potentiel humain, la dignité et la résilience des bénéficiaires », a-t-il déclaré.



Ces kits, soigneusement sélectionnés, visent à renforcer les capacités productives, à favoriser l’auto-emploi et à améliorer les conditions de vie des ménages, en particulier ceux des personnes déplacées et des communautés hôtes. Chaque kit est accompagné de formations adaptées, et d’un suivi régulier pour en garantir une utilisation efficace et durable.



Cette approche intégrée répond aux priorités nationales du Tchad en matière de réduction de la pauvreté, d’inclusion socioéconomique et de renforcement de la cohésion sociale, en rapport avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Le PNUD a tenu à remercier l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de ce projet : autorités locales, services techniques, partenaires de mise en œuvre et organisations de la société civile.



« Sans cette collaboration, une telle réalisation n’aurait pas été possible », a rappelé le représentant de l’organisation. Le PNUD réaffirme ainsi son engagement à accompagner les communautés tchadiennes bien au-delà de la distribution, à travers un suivi continu et une valorisation des initiatives locales porteuses de changement. Dans son discours de lancement, Adoum Allamine Mahamat, délégué de l'Action sociale de N'Djamena a souligné le caractère à la fois simple et stratégique de cette démarche.



« Ces kits sont pensés pour produire de la valeur dans le temps », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils permettront aux bénéficiaires de développer une activité génératrice de revenus et de contribuer à leur propre développement. L’initiative s’aligne ainsi pleinement avec les principes du développement durable.



M. Adoum a également salué l’engagement du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en particulier sa section Développement durable, qui assure le leadership de cette action. Le PNUD accompagne l’État dans la promotion de solutions durables, inclusives et adaptées aux réalités locales, renforçant ainsi l’impact de cette initiative sur le terrain.



S’adressant directement aux bénéficiaires, le responsable social a tenu un message clair : « Ces kits sont un point de départ. Leur impact dépendra de votre engagement, de votre persévérance et de votre sens des responsabilités. » Une manière de rappeler que l’accompagnement matériel doit s’accompagner d’une dynamique personnelle et collective pour assurer des résultats pérennes.



La cérémonie s’est conclue par la remise officielle des kits, marquant le début concret de cette opération qui vise à transformer l’assistance en opportunités économiques durables. Une démarche qui, au-delà de l’aspect matériel, incarne une volonté politique de faire de la solidarité un levier d’émancipation et de développement local.