Tchad : lancement du projet "Ndou Goss Aou Barci", l'art au service de la paix et de la cohésion sociale

L’Association culturelle MITI NGA a officiellement lancé, ce jeudi 17 juillet 2025, son tout nouveau projet artistique et citoyen intitulé "Ndou Goss Aou Barci", ce qui signifie en langue locale "La voix de l’Art nous appelle".



L’événement a été marqué par une conférence de presse tenue à l'hôtel 2AS, dans le quartier Moursal, animée par la directrice artistique de l’association, Matibeye Geneviève.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative "Lel Afé – Culture et Prévention des Crises", mise en œuvre avec l’appui de la GIZ et financée par le ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne. Il vise à valoriser le rôle de la culture comme outil de paix, de dialogue social et de prévention des conflits au Tchad.



Cinq chansons pour porter la voix des communautés

Depuis décembre 2024, l'équipe du projet, dirigée par l’association MITI NGA, s’est investie dans la création de cinq chansons originales, abordant des thématiques liées à la paix, la cohésion sociale, la solidarité, le vivre-ensemble et la résilience. Une démarche artistique profondément ancrée dans les réalités sociales du pays.



Avant la production, une formation sur la prévention des crises à travers la culture a été organisée du 27 au 28 décembre 2024, à l’intention des artistes impliqués dans le projet. Cette étape a permis d’orienter la réflexion sur le contenu artistique à produire.



Une résidence de création s’est ensuite tenue du 2 au 5 janvier 2025, donnant lieu à des ateliers d’écriture, de composition musicale et de mise en commun des idées.



Un clip et une campagne de sensibilisation médiatique

Parmi les cinq titres réalisés, l’un d’entre eux, intitulé "En Mouvement", a fait l’objet d’un clip vidéo tourné à N’Djamena.L’ensemble des productions (audio et clip), ont été regroupés sur des clés USB destinées à une diffusion gratuite dans les médias, en vue d’élargir l’impact et de toucher un large public.



Une équipe d’artistes engagés

Le projet mobilise cinq chanteurs et deux musiciens de renom, très suivis sur les réseaux sociaux : Lyguy (chanteur) Lyros (rappeur) Bouchra Noura (chanteuse) Benil (rappeur) Lincy (chanteuse) Abraham (pianiste) Zakaria (bassiste). Chacun d’eux a apporté sa voix et son talent pour transmettre un message d’unité et d’espoir à travers la musique.



L’appel aux médias

En clôturant son intervention, Matibeye Geneviève a rappelé le rôle crucial des médias dans la vulgarisation de ces messages. Elle a lancé un appel aux journalistes, animateurs et influenceurs pour qu’ils s’approprient ce projet et en fassent un levier de sensibilisation à la culture de la paix, dans un contexte national où les initiatives culturelles gagnent en pertinence, face aux défis sociaux et sécuritaires. Avec "Ndou Goss Aou Barci", MITI NGA entend prouver que l’art peut être une arme douce, mais puissante dans la construction d’un avenir apaisé pour le Tchad.