Tchad : lancement du projet SMARET à Bébédjia au profit des groupements et associations

Le projet « Structuration et la modernisation de l'agriculture et de Relance Économique au Tchad » (SMARET) a été lancé ce matin à Bébédjia en présence des autorités communales.



Dans son mot d'installation de lancement, le maire de la ville de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas, a demandé aux différents groupements et associations représentés, de prendre au sérieux le projet, car dit-il, c'est à jamais l'occasion de pousser au loin la pauvreté dans la Nya.



Pour une justification du projet, l’expert en agriculture Salia Amaria Issoufou a situé l'objectif du projet. Car selon lui, il s’agit de sensibiliser les membres des différents groupements, pour avoir un noyau par groupe spécifique des producteurs des céréales, des éleveurs, des maraîchers et transformatrices des produits locaux.



Sur la question de l’accompagnement de ces groupements, Salia Amaria Issoufou a insisté sur l'organisation en coopérative, et pour attribuer le projet à l'actif de la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad, coordonnée par Kaoude Israël, par ailleurs directeur général du ministère de l'Action sociale.



Par domaine de spéculations, les promoteurs sont répartis en groupes d'agriculteurs, d'éleveurs et de transformateurs des produits locaux pour des entretiens en direct avec les membres de la mission.