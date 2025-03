Tchad : lancement du projet de renforcement des capacités de la CNDH

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a officiellement lancé, ce mardi 11 mars 2025, son projet de renforcement des capacités techniques et opérationnelles de son personnel.



La cérémonie du lancement s'est tenue à N'Djamena dans les locaux de l'École Nationale d'Administration (ENA), et a été marquée par la présence de plusieurs dignitaires, dont le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) au Tchad, Félix Ahouansou.



Dans son allocution, le président de la CNDH, Belngar Larmé Jacques, a mis en avant l'importance de ce projet ambitieux, qui s'étendra sur 11 mois et touchera plusieurs villes, notamment N'Djamena, Mongo, Abéché, Moundou et Sarh. Ce projet sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le Bureau pays du HCDH, et s'inscrit dans une initiative globale visant à renforcer la paix et la cohésion sociale, soutenue par les Nations Unies.



Belngar Larmé Jacques a exprimé sa fierté, face à la responsabilité qui lui incombe pour garantir le bon déroulement de cette initiative essentielle. Il a souligné que, grâce aux réformes récentes, la CNDH a besoin de cette opportunité pour dynamiser ses actions et jouer pleinement son rôle d'autorité administrative indépendante dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Tchad.



Le président de la CNDH a également évoqué le contexte socio-politique actuel, marqué par le retour à l'ordre constitutionnel. Il a aussi évoqué la situation actuelle de l'insécurité croissante, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Il a appelé tous les commissaires et le personnel administratif de la CNDH à tirer parti de cette occasion pour renforcer leurs efforts en faveur des droits de l'Homme.



En reconnaissance de la pertinence de ce projet, la direction a été confiée aux commissaires, en tenant compte non seulement de leur mission au sein des sous-commissions chargées de la protection et de la promotion des droits et libertés fondamentales, mais aussi de leur expérience, de leur rigueur et de leur dévouement.



Pour assurer la transparence dans l'exécution des activités, Belngar Larmé Jacques a indiqué qu’un comité de pilotage sera constitué, composé de membres de la commission. Belngar Larmé Jacques a également rassuré le représentant du HCDH sur l'utilisation optimale des fonds alloués, visant à atteindre les objectifs escomptés pour le bénéfice de la CNDH et du pays.



Enfin, il a exprimé sa gratitude envers le représentant du Bureau pays du HCDH, pour son soutien indéfectible et son engagement en faveur de cette noble cause.