Tchad : lancement officiel à Mao de la Foire de la gastronomie, de l'artisanat et de la culture du Kanem

Le lancement officiel de la foire de valorisation de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture du Kanem a eu lieu ce 11 septembre 2025 à Mao, dans l’espace vert Alifa Mouta Ali Zezerti. Cette initiative est portée par la délégation provinciale du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.



Placée sous le haut patronage du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, la cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général.



Elle s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que des représentants d’organisations nationales et internationales, de la société civile et des partis politiques. Cet événement de grande envergure a rassemblé des participants venus des six départements de la province, ainsi que des cadres et natifs originaires des provinces voisines.



Les activités se dérouleront du 11 au 15 septembre, avec un programme riche et varié comprenant des danses traditionnelles, des concours gastronomiques et diverses manifestations culturelles mettant en lumière la richesse du patrimoine kanemois. À cette occasion, la maire adjointe de la commune de Mao, Mme Zara Bintou Mouta Mbodou, et le président du comité d’organisation, Mahamat Nour Senoussi, également délégué provincial de la culture, ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette foire.



Mme la maire a souhaité la bienvenue à la délégation venue assister à cette cérémonie importante, soulignant l’importance de valoriser les us et coutumes du Kanem. Le délégué provincial de la Culture, pour sa part, s’est félicité de l’organisation de cette première édition, initiée par la délégation de tutelle, et a remercié les membres du comité, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement.



Prenant la parole, le secrétaire général de la province Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, a salué les organisateurs pour l’ouverture de cette Foire dédiée à la richesse culturelle, gastronomique et artisanale de la province. Il a souligné que ce rendez-vous n’est pas simplement une exposition, mais une véritable célébration de l’identité, du savoir-faire ancestral et de l’hospitalité légendaire du peuple kanemois.



À travers cette initiative, il a réaffirmé sa volonté de préserver et de promouvoir les trésors du Kanem, berceau d’un empire millénaire. « Nos mets traditionnels, nos objets artisanaux, nos danses et nos chants racontent une histoire : celle d’un peuple résilient, créatif et profondément enraciné dans ses valeurs », a-t-il déclaré.



Enfin, il a rappelé que la valorisation des cultures et des gastronomies constitue une priorité du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et du gouvernement, à travers le ministère en charge de la Culture, qui ne cesse d’encourager la promotion du patrimoine national. Cette initiative, portée par les autorités à travers la délégation de la Culture, bénéficie du soutien actif de la population locale, soucieuse de préserver et de transmettre les us et coutumes de la province du Kanem.