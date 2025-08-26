Tchad : lancement officiel de la Semaine nationale de l’arbre 2025 à N'Djamena Bilala

La sous-préfecture de N'Djamena Bilala, située dans le département de Fitri (province du Batha), a procédé ce mardi 26 août 2025, au lancement officiel de la Semaine nationale de l’arbre.



La cérémonie, présidée par le sous-préfet Moussa Adoudou Ahmad, marque le début d’une mobilisation citoyenne en faveur de l’environnement. Placée sous le thème : « Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique au Tchad », cette édition 2025 rassemble autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que la population locale.



Le site choisi pour le lancement est l’Hôpital de district sanitaire de N'Djamena Bilala. Les responsables sanitaires ont salué cette initiative, qui permettra d’enrichir l’environnement hospitalier tout en apportant des bienfaits aux patients et à la biodiversité.



Le sous-préfet, Moussa Adoudou Ahmad après avoir symboliquement mis en terre plusieurs plants, a rappelé que l’avancée du désert est une conséquence directe de la dégradation de l’environnement. Il a exhorté la population à s’engager dans une plantation massive d’arbres, pour freiner la désertification et préserver les écosystèmes.



Le personnel soignant a exprimé sa gratitude, et s’est engagé à entretenir les jeunes plants afin d’assurer leur croissance et leur pérennité.