TCHAD

Tchad : lancement officiel des travaux de bitumage de la route trans-saharienne Nguigmi-Diffa


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 13 Août 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, représentant le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, s’est rendu le mardi 12 août 2025 à Nguigmi, en territoire nigérien, pour prendre part au lancement officiel des travaux de bitumage de la route trans-saharienne Nguigmi-Diffa.

La cérémonie a été présidée par le ministre nigérien de l’Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, qui a procédé à l’ouverture des travaux. Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République du Tchad et la République du Niger, visant à renforcer l’intégration régionale et à améliorer la connectivité entre les deux pays.

À ce titre, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, représentant le ministre tchadien des Infrastructures et du Désenclavement, participe activement au lancement du projet d’aménagement et de bitumage de la route Diffa–Nguigmi–Frontière Tchad.


