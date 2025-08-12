Tchad : lancement officiel du comité directeur de la délégation de la Santé publique du Kanem

Le lancement officiel du comité directeur de la délégation de la Santé publique du Kanem a eu lieu ce mardi au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général.



Il était accompagné, pour la circonstance, des autorités administratives, traditionnelles et locales, ainsi que des représentants des ONG et des organisations de la société civile.



Dans son allocution, le délégué de la Santé du Kanem, Dr Hamid Borgou Haggar, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement sanitaire et du Plan provincial de développement. Il a félicité les principaux acteurs du secteur de la santé et les a encouragés à redoubler d’efforts dans leur mission.



Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de la province, Annour Djibrine Abdoulaye, a exprimé sa gratitude envers la délégation. Selon lui, cette activité vise principalement à identifier des stratégies efficaces et efficientes pour accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité, en vue d’atteindre les objectifs fixés par le Plan national de développement sanitaire.



Il a rappelé que la santé de la population, en particulier celle des mères et des enfants, constitue une priorité pour les plus hautes autorités du pays, notamment pour le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il a enfin exhorté les participants à être pleinement engagés tout au long des travaux de l’atelier. Cette activité s’étendra sur une durée de trois jours.