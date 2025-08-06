Tchad : le Bureau Central National d’Interpol remet 125 véhicules volés aux autorités soudanaises

La direction du Bureau Central National d’Interpol du Tchad a remis ce 6 août 2025, dans une seconde vague, 125 véhicules volés aux autorités soudanaises.



La cérémonie de restitution s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Soudan au Tchad, ainsi que du ministre tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration.



Dans son allocution de circonstance, le directeur du Bureau National d'Interpol Tchad, Abdelkerim Souleyman Hadjar, a souligné que cette restitution de véhicules saisis par les services d’Interpol Tchad constitue une occasion importante. Ces véhicules sont remis, par l’intermédiaire du ministère de la Sécurité publique, au chargé d’Affaires de l’ambassade du Soudan au Tchad, afin qu’ils soient restitués à leurs légitimes propriétaires.



Cette opération a été rendue possible grâce au soutien de la hiérarchie et des différents responsables des forces de sécurité. De son côté, le Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, au nom du parquet, a félicité le ministre de la Sécurité et son équipe.



Les véhicules volés au Soudan ont été identifiés par la police Interpol. Après vérification, il s’est avéré qu’ils sont entrés de manière frauduleuse sur le territoire tchadien, sur la base de plaintes ou de dénonciations que ces véhicules ont été saisis. Désormais, toute personne trouvée en possession d’un véhicule volé en provenance du Soudan sera traduite en justice.



Le chargé d’Affaires de l’ambassade du Soudan au Tchad, Dr Abdallah Abakar Saleh, a, quant à lui, exprimé sa reconnaissance envers le ministère de la Sécurité pour cette deuxième vague de remise de 125 véhicules destinés à être restitués à leurs propriétaires au Soudan.



« Nous félicitons la Direction Centrale Nationale d’Interpol Tchad pour ce travail accompli dans la récupération de ces véhicules », a déclaré le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Akhabatch. Par ailleurs, il a souligné que ce geste s’inscrit dans le respect du droit international. Cette enquête a pu aboutir grâce à la coopération entre les bureaux d’Interpol du Soudan et du Tchad.



« Le travail se poursuit, et je tiens à rassurer que le Tchad reste engagé dans le respect du droit international. Le Tchad et le Soudan partagent une longue histoire commune ; il est essentiel de préserver le dialogue et la communication dans le cadre de maintien de paix et de sécurité », a-t-il conclu.