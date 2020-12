Tchad : le CEDPE publie une étude sur le comportement de la population face au COVID-19

Le CEDPE lance une nouvelle étude en rapport avec la pandémie du COVID-19. Le projet vise à étudier le comportement de la population tchadienne par rapport au changement brusque intervenu dans leur quotidien à la suite des mesures prises par les autorités tchadiennes.



Il s’agit, sur la base d’une enquête, d’étudier et d’analyser avec des statistiques estimatives quelles sont les conséquences de cette pandémie au Tchad sur tous les plans : économique, politique, social, culturel, sanitaire, religieux, sans perdre de vue le rôle joué par les artistes, l’éducation, la communication et les réseaux sociaux.



Dans ce rapport, les critiques n'ont pas été perdues de vue. Il ne s’agit en aucun moment de critiquer ou d’apporter de jugements négatifs aux efforts consentis par les autorités pour combattre la pandémie mais l’objectif est de relater les choses telles qu’elles se sont déroulées dans le seul objectif de pouvoir améliorer, explique Ahmat Yacoub Dabio, co-auteur de l'étude publiée sous forme d'ouvrage.



Engagé dans la recherche-Action, le CEDPE n’a pas cessé depuis sa création en janvier 2018 d’apporter sa contribution intellectuelle dans les domaines de la recherche, d’analyses et d’études. Après la dernière étude intitulée « le Lac Tchad sans Boko Haram en 2022 c’est possible » présentée à la presse en date du 21 avril 2020, le CEDPE lance une nouvelle étude en rapport avec la pandémie du COVID-19.