Tchad : le CEDPE renforce la chefferie traditionnelle sur la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs

50 participants issus de la chefferie traditionnelle et de la société civile ont pris part à cette formation d'une journée.



Le coordinateur du CEDPE, Brahim Moussa Youssouf, a indiqué que la formation permettra aux participants d'être outillés afin de mieux lutter contre les conflits intercommunautaires mais également les prévenir.



Les participants à l'atelier ont formulé des recommandations au CEDPE : multiplier ce type de formations et doter les organisations de la société civile de moyens conséquents pour intensifier la campagne de sensibilisation dans toute la province, afin que le message du vivre ensemble puisse être transmis pleinement pour une province sans conflits inter-communautaires.



La veille, le CEDPE a organisé une conférence-débat à l'amphithéâtre de médecine d'Abéché sur "les indicateurs du terrorisme et les outils de prévention".



Le représentant du gouverneur, Moussa Ben Alifa, a affirmé que le CEDPE fait un travail remarquable dans le cadre de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Tchad, la prévention des conflits inter et intra communautaires, la promotion du vivre ensemble et la paix.