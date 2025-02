Tchad : le CESCE tient sa première session ordinaire de l'année 2025

Les travaux de la première session ordinaire 2025 du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE) se sont ouverts ce mercredi 05 février 2025 sous le thème : « Promouvoir les champions nationaux pour booster l'économie nationale à l'ère de la Refondation ».



La cérémonie solennelle d'ouverture de ladite session a eu lieu au Palais des Arts et de la Culture, en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mahamat Ahmad Alhabo, représentant le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'État.



Dans son discours de lancement officiel des travaux de cette première session ordinaire 2025, le président du CESCE, Dr Ahmat Mbodou Mahamat, a dans un premier temps rappelé que le Conseil a pour fonction première de favoriser et de promouvoir un dialogue constructif entre les diverses catégories socioprofessionnelles du pays, en vue de conseiller utilement le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques économiques, sociales , culturelles et environnementales.



À cet égard, il a rappelé l'engagement pris par le chef de l'État dans son programme politique où il avait déclaré : « je renforcerai les capacités du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental pour une évaluation permanente des politiques publiques en matière économique et de développement, avec des recommandations applicables tendant l'efficacité et l'efficience de l'action publique au bénéfice du citoyen ».



Selon le Dr Ahmat Mbodou Mahamat, le CESCE devra être en phase avec cette vision en cette ère de la Refondation du Tchad. De plus, il a indiqué que les chantiers qui attendent la contribution du CESCE exigent le fonctionnement régulier des organes identifiés par les textes régissant cette institution. Il a assuré que cet acte demeure un instrument juridique indispensable, qui fixe les modalités administratives et financières de la mise en œuvre des missions qui sont dévolues au CESCE.



Il devra également ouvrir la voie à l'installation du CESCE, de son Bureau et des Commissions Permanentes. Le président du CESCE a souligné que l'expression « Champion National » a vu le jour dans la presse dans les années 1980, afin de définir la stratégie de l'État consistant à soutenir les entreprises publiques, face à un accroissement de la concurrence internationale.



Cependant, dit-il, cette notion s'étend aujourd'hui aux entreprises privées, à fort potentiel économique. Il a également affirmé que le choix de ce thème se justifie d'une part pour encourager la promotion des champions nationaux et, d'autre part, pour sortir de l'informel et de l'improvisation, afin de créer une structure économique pérenne et axée sur les bonnes pratiques.



« C'est dans cet élan que nous, conseillers de la République, souhaiterions que les champions nationaux soient optimalement soutenus en vue d'atteindre une puissante prospérité. La promotion des champions nationaux nous permettra, j'en suis convaincu, de garantir nos marchés locaux contre la consommation excessive des produits importés de toute part », a affirmé le président du CESCE, Dr Ahmat Mbodou Mahamat.



Pour finir, il a émis le souhait de voir que les travaux de cette session puissent permettre aux participants de trouver de bonnes réponses à la question de comment booster l'économie nationale, afin de mieux conseiller le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dans sa conduite d'une nation tchadienne unie, forte et prospère, en paix avec les autres et en paix avec elle-même.