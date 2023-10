Tchad : le CNT adopte le projet de Loi sur la médecine traditionnelle

Pour: 91 voix

Cette décision, qui intervient après une discussion générale approfondie, est une avancée significative dans la reconnaissance et la supervision de la médecine traditionnelle au Tchad.Le projet de loi a été adopté par une majorité écrasante des conseillers nationaux, reflétant ainsi un large soutien à l'initiative. Les résultats du vote se sont répartis comme suit :Plusieurs personnalités gouvernementales et ministres ont participé à cette séance plénière. Parmi les participants, on compte la Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Fatimé Aldjineh Garfa, le Ministre d'État, Ministre de la Production et de la Transformation Agricole, Monsieur Laoukein Médard, le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdoulmadjid Abderahim, et le Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Monsieur Mahamat Abdelkerim Hanno.