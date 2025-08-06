Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le COST accueille les athlètes de retour des Jeux africains des sports scolaires d’Alger


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 7 Août 2025



Tchad : le COST accueille les athlètes de retour des Jeux africains des sports scolaires d’Alger
Le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) a accueilli ce jeudi 7 août 2025, à l’aéroport international Hassan Djamous, les athlètes tchadiens revenus des Jeux africains des sports scolaires organisés à Alger, en Algérie, avec deux médailles en or et en bronze.

Dans son mot de circonstance, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony souligne : « nous allons réformer toutes les fédérations, celles qui ne sont pas dynamiques, n'auront pas droit à notre regard. Nous allons baser notre force sur les fédérations qui sont dynamiques, professionnelles sur le terrain et qui sont capables de produire de résultats, pour mettre en musique, l'action et la vision du chef de l'Etat pour le monde de sport, sinon ce sera des dépenses vaines. Il nous faut aujourd'hui des actions concertées avec les fédérations du COST et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Chacun doit jouer sa partition pour que nous mettions les moyens à la disposition de nos jeunes athlètes qui peuvent rêver comme tous les autres jeunes du monde. »


