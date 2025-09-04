Tchad : le CSAI célèbre officiellement l'anniversaire du Prophète Mohammed (PSL)

C'est l'amphithéâtre de la grande Mosquée Roi Fayçal qui a accueilli la cérémonie commémorative de la naissance du Prophète Mohammed (PSL), célébrée chaque année au mois de Rabi Al-Awwal, qui correspond au 3ème mois de l'année lunaire.



Cette année, elle est placée sous le thème : « Et vous ne disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patients car Allah est avec les patients ».



Cet événement a rassemblé quelques personnalités de marque dont, le conseiller aux affaires islamiques du président de la République Djibrine Seid Emma, représentant le chef de l'État, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mahamat Khatir Issa, la responsable de l'Association des femmes savantes du CSAI, des représentants des missions diplomatiques accrédités au Tchad, ainsi que d'un grand nombre de prédicateurs, et louangeurs.



Dans son discours teinté de rappel à Dieu, le président du conseil supérieur des affaires islamiques Dr Mahamat Khatir Issa a indiqué que le monde vit sous le poids des guerres, du terrorisme, de diverses maladies, de la faim, de la soif, des inondations et des incendies, etc.



Face à ces épreuves, il est impératif de revenir à Allah pour une foi sincère et une réforme intérieure. Par ailleurs, il a demandé aux fidèles musulmans de préserver l'unité et diffuser la culture de la paix, d'œuvrer à unir toutes les composantes de la société, de combattre la corruption sous toutes ses formes et en éliminer les causes, de tirer les enseignements du passé, et bâtir un avenir fondé sur les liens solides entre le peuple, le territoire et les gouvernements.



Il est important de rappeler le message de protection de la jeunesse contre les vagues d'incroyance et d'extrémisme violent qui menacent les jeunes, notamment le takfirisme.