Tchad : le FNE organise un atelier en suivi-évaluation du secteur de l'eau

Du 06 au 07 avril 2022, au Musée National, le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale, à travers le Fonds National de l'Eau (FNE), organise un atelier de renforcement des capacités des cadres des ministères sectoriels, responsables de la planification et du budget sur le suivi-évaluation.

Il s’agit d’intégrer les données du terrain, pour le compte du projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Locales face aux changements climatiques au Tchad (PRRCL).



Tahir Abdel-aziz Awam, directeur du Fonds National de l'Eau, lançant la formation, rappelle l'objectif de l'atelier. Pour lui, cet atelier a pour objectif général, « la formation relative « au Suivi et à l'évaluation des projets » qui vise à accroître la capacité technique en matière de suivi et d'évaluation des cadres des ministères sectoriels clés et responsables des programmes/projets ».



Il souligne que, sur le plan mondial, le Tchad est considéré comme le pays le plus vulnérable aux changements climatiques, avec une combinaison de pauvreté élevée, des conflits fréquents, à laquelle s'ajoutent les risques de sécheresse et d'inondations. Tous ces paramètres font que le pays soit confronté à de nombreuses urgences humanitaires.



Le PRRCL est une initiative du gouvernement du Tchad, financé par le Fonds vert pour le climat, et mis en œuvre par le Fonds National de l'Eau (FNE) en tant que « delivery partner ». Enfin, le DG du FNE rappelle qu’à travers ce projet, le FNE s'engage dans le processus d'accréditation auprès du FVC.