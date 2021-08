Tchad : le G10/MPS dénonce une tentative de division en son sein

La coordination provinciale du bureau de soutien G10/MPS du Logone Occidental dénonce une tentative de déstabilisation et de division en son sein. "En date du mardi 17 août 2021, un groupe d'individus avec certains hommes politiques de la ville de Moundou, a cherché à déstabiliser et diviser le G10/MPS", selon le représentant des présidents des cellules G10/MPS, Beragoto Armand.



Les présidents de cellules du G10/MPS affirment qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette déclaration du 17 août 2021. Cette déclaration, signée par le secrétaire provincial chargé de la jeunesse, Hassane Togmbaye Ballet, visait à interpeller le président d'honneur du G10/MPS, le général Mahamat Saleh Brahim, sur des "comportements fallacieux" qui "incitent à quitter le grand parti rassembleur". Elle a été rendue publique à la suite d'une assemblée générale visant à restructurer le bureau exécutif de la coordination provinciale du G10/MPS.



Les présidents de cellules du G10/MPS rappellent à tous les membres de respecter les textes statutaires du parti et de rester unis pour les futurs échéances électorales.



Le représentant des présidents des cellules G10/MPS, Beragoto Armand, met en garde les agitateurs qui cherchent à perturber l'avenir du parti et du bureau de soutien.