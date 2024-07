Tchad : le Groupement des partis solidaires (GPS) lance ses activités politiques

Le coordonnateur de GPS et porte-parole du parti, Mahamat Nour Issaka, a souligné que le GPS a pour objectif principal d'appuyer toute initiative inclusive de développement basée sur le respect des droits fondamentaux, l'égalité des chances pour tous, et l'équité.



Il a rappelé que le GPS est un cadre qui regroupe tous les partis politiques légalement constitués, transcendant toute considération ethnique, religieuse ou régionale. La mission du GPS est de promouvoir la paix, le développement et le bien-être de la population.



Il a réitéré que le Tchad est un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. De ce fait, il a souligné qu'un Tchadien ne doit pas attendre un poste de responsabilité pour servir son pays, mais plutôt contribuer au développement, aux valeurs du vivre-ensemble et à l'unité nationale. Il a également insisté sur le renforcement de la cohésion sociale pour en faire une réalité tangible et durable pour le pays.