Tchad : le HCR appelle à un soutien urgent face à l’afflux de réfugiés

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appelle la communauté internationale à aider d'urgence les réfugiés au Tchad, alors que le nombre de nouveaux arrivants a dépassé la barre des 100 000.



Depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril, environ 100 000 réfugiés fuyant la violence ont cherché refuge dans l'est du Tchad, en particulier dans les provinces de Ouaddaï, Sila et Wadi Fira. Les rapports des équipes du HCR à la frontière indiquent que de nouvelles vagues d'arrivées se poursuivent.



La majorité de ces nouveaux arrivants sont originaires du Darfour, une région du Soudan profondément touchée par la violence, et en proie à une instabilité croissante. On estime que jusqu'à 200 000 personnes pourraient être forcées de fuir vers l'est du Tchad dans les trois mois à venir.



Le HCR et ses partenaires ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien, fournissant un soutien et coordonnant la réponse d'urgence pour répondre aux besoins des réfugiés nouvellement arrivés.



La saison des pluies arrivant dans les prochaines semaines, il faut trouver une logistique massive pour déplacer les réfugiés des zones frontalières afin d'assurer leur sécurité et leur protection. Pour continuer à intensifier les interventions et sauver des vies tout en préservant la coexistence pacifique, la sécurité et la stabilité, le HCR a un besoin urgent de financement.



Avant cette crise, le Tchad accueillait déjà environ 588 770 réfugiés, dont 409 819 Soudanais fuyant le conflit au Darfour à partir de mars 2023, 127 846 réfugiés de la République centrafricaine, 21 287 Nigérians fuyant les violences de Boko Haram dans la région du lac, 28 311 Camerounais affectés par des tensions intercommunautaires et 1 507 réfugiés d'autres nations. En outre, on estime à 381 289, le nombre de Tchadiens déplacés à l'intérieur du pays, principalement dans la province du Lac Tchad.



Les communautés déplacées continuent de faire face à l'insécurité au Tchad et dans les pays voisins, aggravée par l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les effets du changement climatique et le manque de moyens de subsistance.



La nature prolongée des déplacements a mis à rude épreuve les services, les ressources naturelles et la cohésion sociale. Malgré les besoins énormes, la réponse humanitaire à ces crises graves et complexes reste gravement sous-financée. Les réfugiés vulnérables ne bénéficient pas d'une aide vitale, s'enfoncent dans la pauvreté et la faim, ce qui accroît leur vulnérabilité aux risques de protection.



Le HCR a besoin de 214,1 millions de dollars pour fournir une protection et une assistance vitales aux personnes déplacées de force au Tchad, dont 72,4 millions de dollars sont nécessaires pour la réponse d'urgence aux réfugiés fuyant le conflit au Soudan.



Malheureusement, les besoins du HCR pour le Tchad ne sont actuellement financés qu'à hauteur de 16%.