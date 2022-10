Tchad : le Kanem valorise son potentiel pour la Journée de la femme rurale

En prélude à la Journée internationale de la femme rurale qui sera célébrée au Kanem la semaine prochaine, l'équipe de Alwihda info a fait une descente au siège de l'Association des femmes du Kanem pour la production, la fabrication, la transformation et la commercialisation des produits locaux (AFKPFTCP), le 6 octobre 2022.



L'association se dit prête pour la célébration de la fête de la femme rurale. La fabrication des produits locaux sera mise en avant. L'on retrouve notamment : l'huile de moringa, les savons à base de lait, d'algues, de miel, le gommage d'algue ("Dilgué"), le gommage de sandale, le café de grains de dattes, le moringa en poudre, les dattes à base d'arachide, de sésame, de farine et d'huile, de mil pénicilline (Negea) et le mil pour couscous.



Plusieurs autres produits locaux seront à découvrir, à l'exemple de l'algue en poudre, la confiture de tomate, la confiture de tamarin, le jus de datte, le jus de tamarin, le jus de gingembre, le jus du citron et d'oseille, le "Hinné" du Kanem, la farine enrichie pour prévention de la malnutrition chez les enfants, les viandes séchées, ou encore la viande avec des condiments et croquettes.



Des expositions de ces différents produits sont prévues sur le lieu des festivités, précise la présidente de l'association. Mais au-delà de leur exposition, c'est une réelle mise en valeur du potentiel du Kanem qui est attendue. Au Tchad, les défis liés à la transformation et à la commercialisation des produits locaux sont immenses (notamment le manque d'électricité, de transport et d'industrialisation).



Si la Journée de la femme rurale vise à honorer cette dernière, le temps d'une cérémonie, des actions concrètes sont attendues pour permettre à la femme rurale de s'affirmer. C'est notamment ce qui ressort des débats du Dialogue national. Car aux yeux de plusieurs participants, c'est beaucoup plus les femmes du milieu urbain qui tirent profit de ce type de festivités.