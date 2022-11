Tchad : le MAJ sensibilise les élèves sur la santé sexuelle et reproductive

Le lycée Assomption est la première étape de la vaste campagne que mène le mouvement d'action des jeunes (MAJ). Cette campagne vise à "éviter les grossesses non désirées, des avortements clandestins et surtout à devenir de futurs parents responsables", informe la présidente nationale du MAJ, Mélom Adeline. Pour y parvenir, les jeunes doivent être aidées "à connaître leurs corps". Pour la séance, "le message est passé, c'est impeccable", s'en réjouit la présidente Mélom Adeline.



Cette assimilation, Dada Nandeh, assistante sociale principale des centres d'orientation des jeunes de l'association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF) s'en est chargée. Elle a donné des "ingrédients nécessaires" aux jeunes filles, notamment les comportements à risque. "Une fille qui est encore à l'école doit s'habiller décemment", restitue une gamine de la classe de sixième comme pour montrer l'assimilation des diverses leçons.



Cette sensibilisation qui s'étend sur 10 jours s'étendra à la ville de Doba et Moundou. Elle est financée par le projet santé intégrée de femmes. La présidente du MAJ exhorte d'autres établissements scolaires à ouvrir ses portes à l'activité.