Tchad : le MPS en ordre de bataille avec l'installation des membres du BPN et CNS

La cérémonie s'est tenue dans l'après-midi, dans une salle du Radisson Blu. L'objectif est de se préparer pour les futures élections présidentielles et législatives de décembre 2024. Le Secrétaire Général, Mahamat Zen Bada, explique : 'Nous sommes un grand parti, un parti modèle et moderne. Nous ne devons pas faire les choses en se pressant, mais nous devons mettre rapidement sur pied ce qu'il faut dès maintenant pour aller à la bataille. Nous sommes sur un terrain politique. Le nouveau bureau que nous avons, vous aurez constaté, ce n'est pas le choix des personnes que vous nous avez envoyées. Vos choix n'ont pas été pris en compte, mais cela s'explique par des raisons stratégiques.'



Ce nouveau bureau est techniquement compétent et politiquement représentatif, puisque le Bureau Politique National est ramené à un membre par province, justifie Mahamat Zen Bada. Il ajoute : 'Chaque membre du BPN sera responsable devant le Conseil National du Salut de sa province, d'abord auprès de moi en tant que Secrétaire Général, et ensuite auprès du CNS.'



Parmi les nouveaux membres du Bureau Politique National, on note le retour de l'ex-ministre Kalzeube Pahimi Deubet, nommé comme Secrétaire Général Premier Adjoint, pour s'occuper de l'administration du parti MPS.



Cette cérémonie d'installation, qui n'a duré moins d'une heure, a pris fin par les ovations. Les anciens membres du Bureau Politique National ont félicité et souhaité bon vent aux nouveaux membres."