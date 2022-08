Tchad : le MPS en séminaire politique pour une participation efficace au dialogue

Le séminaire, recommandé par la direction du MPS, vise à donner l'occasion au parti de sensibiliser et de conscientiser ses militants sur les enjeux du dialogue national inclusif et souverain. Le séminaire vise également à cadrer la stratégie du parti pour une participation efficace pour la réussite du dialogue.



Dr. David Houdeingar explique que le MPS est le premier parti sur l'échiquier national. Avec le décès du maréchal du Tchad, il reconnaît que les temps ont changé et que le parti doit s'adapter pour ne pas laisser le champ libre à ses détracteurs. Dr. David Houdeingar appelle à mettre en place des outils de communication efficace dans le cadre de la mutation du parti, à créer des archives, un journal et un laboratoire d'idées.