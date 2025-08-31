Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le MPS rend hommage à feu Ali Djalbor Diar


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2025



Tchad : le MPS rend hommage à feu Ali Djalbor Diar
Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a annoncé, ce lundi 1er septembre 2025, avec une profonde tristesse, le décès de M. Ali Djalbor Diar, figure marquante de la vie politique et administrative tchadienne.

Ancien conseiller municipal de la commune de N’Djamena, ancien membre du bureau politique du MPS, ancien ministre, gouverneur et secrétaire exécutif du CILSS (Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel), le défunt a marqué de son empreinte plusieurs décennies de service public et d’engagement politique.

Dans son communiqué, le MPS s’incline devant la mémoire de « ce grand serviteur de l’État et militant engagé », rappelant que son patriotisme, sa loyauté et son sens élevé du devoir resteront à jamais gravés dans la mémoire collective de la Nation.

Le parti a adressé ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à ses compagnons de lutte, tout en implorant Allah, le Tout-Puissant, de lui accorder Sa miséricorde infinie et de l’accueillir en Son Paradis éternel.


