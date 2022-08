Tchad : le MPS veut créer "un corps de chercheurs et de penseurs" en son sein

Dans l'objectif de "revitaliser le parti" et "maintenir sa place", Dr. David Houdeingar évoque plusieurs stratégies : organiser régulièrement des cadres d'échange, faire de la communication politique le centre du champ d'action et mettre en place des outils de communication efficaces en tirant profit du numérique.



Il préconise également de songer à créer des archives, une bibliothèque, entreprendre la rédaction de l'histoire du parti, publier des ouvrages ou encore éditer un journal du parti.



Pour "réaliser cette mutation", Dr. David Houdeingar estime qu'il faut "apprendre à danser sur les deux pieds" en "s'appuyant sur les masses" mais également en "créant au sein du parti un corps de chercheurs et de penseurs, c'est-à-dire un laboratoire d'idées capable de produire un discours de légitimation scientifique et idéologique de l'action du parti, et capable aussi de fournir les idées clés en main pour continuer à rayonner et être un parti tourné vers l'avenir".