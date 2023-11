Tchad : le MPS vulgarise le contenu du projet de Constitution à travers un séminaire politique

Le thème de ce séminaire est "À la découverte d'un nouveau projet de constitution : Origines, processus d'élaboration et d'adoption, particularités, innovations." Il s'étale sur trois jours.



L'objectif principal de cet événement est de faire comprendre et s'approprier le contenu du projet de constitution. Plusieurs thèmes majeurs sont au centre des débats, notamment le processus électoral référendaire : opérations, mécanismes de gestion et rôle des acteurs ; la découverte du nouveau projet de constitution, incluant ses origines, son processus d'élaboration et d'adoption, ses particularités et innovations ; ainsi que les raisons pour lesquelles les partis politiques de l'alliance optent pour l'État unitaire et décentralisé.