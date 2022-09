Tchad : le PCMT exige des poursuites contre ceux qui appellent à la haine sur les réseaux sociaux

Le président de la transition a tenu ce 19 septembre une réunion de sécurité au Palais présidentiel. Il a "donné des instructions afin que le ministre de la Justice prenne toutes ses responsabilités en vue de poursuivre ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour appeler à la haine et aux conflits", informe le général Idriss Dokony Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



"Nous avons les textes qu'il faut, nous avons l'ordonnance et malheureusement, personne ne poursuit les gens. Chacun dit ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. le plus gros des problèmes que nous avons en ce moment, c'est à travers les réseaux sociaux", affirme le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.